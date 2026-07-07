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ADOCIA : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote en date du 30 juin 2026
information fournie par Boursorama CP 07/07/2026 à 18:00

18h00 CEST – Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), ADOCIA SA, 115, avenue Lacassagne, 69003 Lyon (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC – la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie le nombre d’actions composant son capital social ainsi que le nombre de droits de vote associés au 30 juin 2026.

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