Adocia fera une présentation lors de la conférence H.C. Wainwright Global Investment Conference

Lyon, France, 7 septembre, 2020 - 18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui que son Président Directeur-général, Gérard Soula, présentera la société lors de la H.C. Wainwright 22nd Annual Global Investment Conference, qui se tiendra virtuellement cette année, du 14 au 16 septembre 2020.

Détails de la présentation :

Présentateur : Gérard Soula, PDG

Jour de la présentation : 15 septembre 2020

Heure : 13h00 (EDT) / 19h00 (CEST)

Lien vers la présentation en ligne (en direct et disponible pendant 90 jours)