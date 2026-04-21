ADOCIA et Vester Finance signent une convention d'avance en compte courant d’actionnaire permettant à ADOCIA d’étendre son horizon de trésorerie jusqu’au début du T2 2027

• Signature d’une convention d’avance en compte courant d’actionnaire de 2 ans jusqu’à 6,0 millions d’euros, dont 1,5 million d’euros payé à la signature, remboursable en actions nouvelles pouvant représenter jusqu’à 7,6% du capital de la Société ou en numéraire

• Cette opération actionnariale permet de sécuriser l’horizon de trésorerie jusqu’au début du deuxième trimestre 2027



19h30 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce ce jour la mise en place d’une convention d’avance en compte courant d’actionnaire avec Vester Finance, remboursable en actions nouvelles avec une option de remboursement en numéraire à la main de la Société sous certaines conditions.