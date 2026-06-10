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ADOCIA confirme son éligibilité au PEA-PME
information fournie par Boursorama CP 10/06/2026 à 18:00

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, confirme respecter les critères d’éligibilité au dispositif PEA-PME fixés par l’article L.221 32 2 du Code monétaire et financier.
En conséquence, les actions Adocia peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME. Ce dispositif est spécialement conçu pour favoriser l’investissement dans les petites et moyennes entreprises en offrant des avantages fiscaux, notamment une exonération d’impôt sur le revenu applicable aux gains réalisés, à condition qu’aucun retrait ne soit effectué durant les 5 premières années.

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