Adocia : bondit de 31% vers 6,3E, Stifel envisage un cours de 12E
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 12:45
Stifel envisage un cours de 12E (retour sur ses sommets de mi-octobre 202), soit quasi triplement par rapport à son récent plancher des 4,3E du 13 avril : le prochain objectif pourrait être 7,34E, zénith du 3 février dernier.
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