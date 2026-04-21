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Adocia : bondit de 31% vers 6,3E, Stifel envisage un cours de 12E
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 12:45

Après une première envolée de 12% le 17 avril, Adocia (société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques, principalement le diabète et l'obésité) bondit de 31% vers 6,3E.
Stifel envisage un cours de 12E (retour sur ses sommets de mi-octobre 202), soit quasi triplement par rapport à son récent plancher des 4,3E du 13 avril : le prochain objectif pourrait être 7,34E, zénith du 3 février dernier.

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