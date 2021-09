Adocia annonce une présentation orale de M1Pram (ADO09) à l'occasion du 57ème Congrès Annuel de l'Association Européenne pour l'Etude du Diabète (EASD)

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui présenter oralement les résultats de l'étude clinique portant sur M1Pram (ADO09), une combinaison fixe d'insuline et de pramlintide, lors du 57ème Congrès Annuel de l'Association Européenne pour l'Etude du Diabète (EASD). L'événement aura lieu du 27 septembre au 1er octobre 2021 en format virtuel.

A cette occasion, Adocia présentera les parties A et B de l'étude clinique de Phase 1 Preuve-de-Concept : M1Pram, une co-formulation de pramlintide et d'insuline A21G, améliore la glycémie post-prandiale et engendre une perte de poids en comparaison à l'insuline aspart chez le patient diabétique de type 1.



Date : 29 septembre 2021

Heure : de 13h30 à 15h00 CEST

Session : OP 23 Advances in insulin therapy

Titre : ADO09, a co-formulation of pramlintide and insulin A21G improves post-prandial glucose and body weight versus insulin aspart in type 1 diabetes

Site Web : https://www.easd.org/

Programme : https://www.easd.org/annual-meeting/easd-2021.html#section-individual-registration