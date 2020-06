Lyon, le 8 Juin 2020 - 18h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines déjà approuvées pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui qu'un abstract relatif au traitement bi-hormonal ADO09 (M1Pram) a été accepté pour la présentation d'un Poster lors des 80èmes Sessions Scientifiques de l'American Diabetes Association® (ADA), qui auront lieu du 12 au 16 juin 2020 sous forme d'événement virtuel.

Le Poster présenté par Adocia décrira les résultats de la combinaison M1Pram en Phase 1 sur des patients diabétiques de type 1. L'objectif de cette étude était de comparer la formulation de M1Pram avec Novolog®, l'insuline à action rapide Aspart, largement utilisée. Dans cette étude, M1Pram a permis un meilleur contrôle de la glycémie avec une consommation d'insuline moindre et une perte de poids significative.

« Nous sommes fiers de présenter à l'ADA les résultats prometteurs de la combinaison M1 Pram. Nous pensons que l'ajout de Pramlintide à l'insuline prandiale devrait constituer la prochaine génération de traitements prandiaux » a commenté Dr. Oliver Soula.

« Nous avons maintenant l'intention de poursuivre le développement de M1Pram lors d'un essai clinique de Phase 2 d'une durée de trois mois. ».

Poster # 2020-LB-7039-Diabetes, ADO09, a Coformulation of Pramlintide (PRAM) and Insulin A21G...