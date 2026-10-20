ADOCIA annonce un financement de 7 millions d’euros et l’extension de son horizon de trésorerie à 2028

Augmentation de capital d'un montant total brut de 3 millions d'euros par l'émission d'un nombre total de 1 477 934 actions ordinaires nouvelles, au prix de 2,04 euros par action,

Participation de tous les administrateurs de la Société et de son directeur général, ainsi que d'un nombre restreint d'investisseurs historiques,

Augmentation de la convention d’avance en compte courant mise en place avec Vester Finance le 21 avril 2026 de 4 millions d’euros, remboursable en actions nouvelles ou en numéraire,

Horizon de trésorerie étendu à T1 2028 grâce à cette opération financière accompagnée d’une réduction des coûts. Objectif de bridge avec le paiement de 20m$ pour l’approbation de l’AMM de BC Lispro en Chine pour une visibilité financière jusqu’en 2029.