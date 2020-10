Adocia annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2020

Mardi 20 octobre 2020, 7h30 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et sa trésorerie nette au 30 septembre 2020.



- Le chiffre d'affaires provient essentiellement, comme l'an passé, des accords de licences signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) fin avril 2018, pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone® Lispro et BioChaperone® Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie et du Moyen-Orient.

- Le chiffre d'affaires reconnu durant les neuf premiers mois de l'année 2020 reflète l'avancement des prestations de services de recherche et développement fournies par Adocia dans le cadre du transfert et du développement des produits.