Adocia annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2021 et fait le point sur ses activités

o Position de trésorerie de près de 20,7 millions d'euros à fin juin 2021

o Soumissions des demandes d'entrée en Phase 3 en Chine pour l'Insuline Ultra-Rapide BioChaperone® Lispro

o Lancement de deux études cliniques sur les combinaisons d'analogues d'insulines et d'amyline : Phase 2 pour M1Pram et étude preuve-de-concept pour BioChaperone® LisPram

o Premiers résultats encourageants et dépôts de brevets en thérapie cellulaire et dans les traitements de l'obésité



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le semestre s'étant terminé le 30 juin 2021.

Les comptes semestriels consolidés aux normes IFRS ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes de la Société et ont été arrêtés par le conseil d'administration de ce jour.