Adocia annonce ses résultats financiers du 3ème trimestre et un financement de 7 millions d’euros par émission d’obligations convertibles souscrites auprès d’investisseurs européens et d’actions ordinaires souscrites par Gérard Soula, co-fondateur d’Adocia

• Une position de trésorerie de 14,3 millions d’euros au 30 septembre 2021

• Augmentée d’un financement de 7 millions d’euros conclu ce jour, composé de

- 6 millions d’euros par l’émission d’obligations convertibles émises au bénéfice d’investisseurs Européens

- 1 million d’euros par l’émission de 107 992 actions ordinaires nouvelles dont la souscription a été réservée au bénéfice de Gérard Soula à un prix par action de 9,26€ correspondant à la moyenne de cours des trois dernières séances de bourse, sans décote



20h30 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre 2021 ainsi que la réalisation, ce jour, d’un financement de 7 millions d’euros.

« Les résultats du trimestre sont en ligne avec notre plan opérationnel, avec une consommation de trésorerie sur les neuf premiers mois de l’année 2021 de 13,8 millions d’euros », commente Valérie Danaguezian, Directeur Financier d’Adocia.