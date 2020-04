Adocia annonce ses résultats financiers du 1er trimestre 2020 et fait le point sur l'impact du COVID-19

Lyon, le 14 avril 2020- 18h00 CET - ADOCIA (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC - la « Société » ou « Adocia ») société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète par des formulations innovantes de protéines approuvées, annonce ce jour son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2020 ainsi que sa position de trésorerie à fin mars 2020.

o Situation de trésorerie au 31 mars 2020 : 35,7 millions d'euros

Au 31 mars 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie se situent à 35,7 millions d'euros, à comparer à un montant de 43,7 millions d'euros au 31 décembre 2019. La consommation de trésorerie sur le premier trimestre 2020 s'élève à 8 millions d'euros et se situe à un niveau comparable à celle de l'an dernier (7,8 millions d'euros à périmètre comparable ).

Les dettes financières à fin mars 2020 s'élèvent à 20,8 millions d'euros et sont constituées principalement de l'emprunt obligatoire de 15 millions d'euros souscrit auprès d'IPF Fund II en 2019 et des emprunts bancaires contractés pour financer l'acquisition et la rénovation du bâtiment où sont situés le centre de recherche et le siège social de la Société.

o Détail du chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2020