ADOCIA annonce ses résultats annuels 2025 et fait le point sur ses activités et sa situation financière

- Position de trésorerie de 17,2 millions d’euros au 31 décembre 2025

- Avancées réalisées sur nos projets phares en 2025 :

Le partenaire chinois Tonghua Dongbao a terminé le programme de phase 3 de BioChaperone® Lispro avec des résultats positifs chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 en Chine, et le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché est en préparation.

Poursuite du développement de BioChaperone®, avec deux nouvelles études de faisabilité menées en collaboration avec deux grandes entreprises pharmaceutiques dans les domaines du diabète et de l’obésité.

Dépôt d’une demande de brevet pour une nouvelle plateforme technologique de peptides à action prolongée, AdoXLong™, avec des premiers résultats in vitro et in vivo positifs obtenus avec le semaglutide.

Poursuite du développement de la plateforme AdoShell®, avec un dépôt de demande d’essai clinique auprès des autorités prévu pour Q3 2026.

- Evènements post-clôture :

Mise en place d’une convention d’avance en compte courant d’actionnaire le 21 avril 2026 avec Vester Finance sécurisant un horizon de trésorerie jusqu’au début du deuxième trimestre 2027.

Nouvelle composition du Conseil d’administration, avec la nomination de Stéphane Boissel en tant que président en remplacement de Gérard Soula et la cooptation de Jacky Vonderscher en tant qu’administrateur.