ADOCIA annonce ses résultats annuels 2021 et présente un bilan de ses activités

• Une position de trésorerie de 15,2 millions d’euros au 31 décembre 2021, renforcée à 28 millions d’euros au 28 mars 2022

• Des avancées techniques majeures en 2021 :

- L’autorisation d’entrer en Phase 3 en Chine pour BioChaperone® (BC) Lispro, délivrée par les autorités réglementaires chinoises (CDE) à notre partenaire Tonghua Dongbao

- Le démarrage de deux études cliniques sur M1Pram et BC LisPram

- 3 brevets sur deux nouvelles plateformes : une matrice hydrogel immuno-protectrice pour la thérapie cellulaire (AdoShell®) et une technologie de délivrance orale de peptides (AdOral®)

• Des perspectives prometteuses pour 2022 :

- Démarrage de la Phase 3 de BC Lispro en Chine

- Réalisation d’études cliniques afin d’alimenter le dossier d’entrée en Phase 3 du BC Combo en Chine

- Publication des résultats des études cliniques sur M1Pram (Phase 2) et BC LisPram (Phase 1)

- Préparation d’études de Phase 1 sur nos nouveaux projets



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2021. Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration du 14 avril 2022 et seront présentés à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du 28 juin 2022.