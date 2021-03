ADOCIA annonce ses résultats annuels 2020 et fait un bilan de ses activités

o Une position de trésorerie de 28,1 millions d'euros au 31 décembre 2020, renforcée par le prêt garanti par l'Etat de 7 millions d'euros reçu en août 2020

o Des étapes majeures ont été franchies sur trois projets prometteurs de notre portefeuille :

- Validation en clinique de la source d'insuline lispro de notre partenaire Tonghua Dongbao. Cette étape était requise pour l'entrée en Phase 3 en Chine, en Europe et aux USA

- Résultats cliniques positifs de Phase 1b sur M1Pram chez le patient diabétique de type 1 confirmant le potentiel du produit sur le contrôle de la glycémie postprandiale et la perte de poids chez le sujet en surpoids ou obèse

- Dépôt d'un premier brevet sur une matrice d'hydrogel permettant d'améliorer les traitements de thérapie cellulaire chez le patient diabétique

18h CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2020. Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration ce jour et seront présentés à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du 20 mai 2021.