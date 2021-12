ADOCIA annonce sa participation à des conférences investisseurs en janvier 2022

18h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de peptides et de protéines pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui sa participation à des conférences investisseurs virtuelles.

Les membres de l’équipe de Direction d’Adocia seront disponibles pour des rendez-vous virtuels : Gérard Soula (PDG), Olivier Soula (Directeur Général Délégué) et Valérie Danaguezian (Directeur Financier et Administratif).



• 25ème ODDO BHF Forum

Date : 6-11 janvier 2022

Lien : https://conferences.oddo-bhf.com/index.aspx



• Délégation française @ JP Morgan Healthcare Conference

Date : 10-13 janvier 2022

Lien : https://www.jpmorgan.com/solutions/cib/insights/health-care-conference



• Biotech Showcase

Date : 10–12 janvier et 17–19 janvier 2022

Lien : https://informaconnect.com/biotech-showcase/?gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o31OJhl9HkuWr0UvHw6OxlXr3i2J42j_-dvnYmiyuhzE7r7Mr_pYRUaAlNBEALw_wcB



• H.C. Wainwright BIOCONNECT Virtual 2022 Conference

Date : 10-13 janvier 2022

Lien : https://hcwevents.com/bioconnect/