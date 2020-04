Adocia annonce les résultats préliminaires positifs de l'étude exploratoire de Phase 1b de ADO09 (M1Pram) chez des diabétiques de type 1

o M1Pram est une coformulation unique de pramlintide et d'un analogue d'insuline humaine

o Dans un repas test administré à la clinique au jour 24, le traitement avec M1Pram a permis une réduction de l'excursion glycémique postprandiale vs. Novolog® de plus de 100% pendant les 2 heures suivant le repas (p=0,0001), résultant en une diminution globale de 39% (n.s.) sur les 4 premières heures

o Pendant la période de traitement ambulatoire de 3 semaines, M1Pram a permis :

o Une augmentation quotidienne de 70 min du « Time-in-Range resserré » (temps passé dans une cible étroite de glycémie, p=0,001) vs. Novolog®

o Une perte de poids moyenne de 0,7 kg par rapport au poids initial (p=0,012)

o Ces résultats sont cohérents avec les effets pharmacologiques connus du pramlintide

o Les deux traitements ont été bien tolérés, et aucun effet indésirable sérieux n'a été observé pendant les 24 jours de traitement



Une conférence téléphonique en français

est prévue le lundi 27 avril 2020 à 18h00 (CET) pour présenter ces résultats

Numéro d'appel : 0033 (0)172 727 443