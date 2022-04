ADOCIA annonce le lancement de 3 études cliniques sur BioChaperone® Combo avec son partenaire Tonghua Dongbao

• Ces études cliniques menées en Allemagne alimenteront le dossier de demande d’entrée en Phase 3 en Chine

• BioChaperone® Combo cible le marché des insulines prémix qui représente 65% des volumes d’insulines utilisées en Chine

• L’accord sur le BioChaperone® Combo prévoit le paiement à Adocia d’un montant maximum de 50 millions de dollars sous réserve du franchissement de futures étapes de développement et des royalties à deux chiffres sur les ventes réalisées par Tonghua Dongbao



11h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC – la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui l’autorisation des autorités réglementaires chinoises (CDE) et allemandes (BfArM) pour la conduite de trois études cliniques sur BioChaperone® Combo (« BC Combo »).



Tonghua Dongbao finance l’intégralité du programme clinique qui sera mené par Adocia sans impact de trésorerie pour Adocia.