ADOCIA annonce le dosage du premier patient dans le programme de Phase 3 de BioChaperone® Lispro avec son partenaire Tonghua Dongbao

• Un premier patient a été dosé dans le cadre de ce vaste programme de phase 3 auquel participent 1300 personnes atteintes de diabète de type 1 ou 2 dans 100 centres de recherche clinique en Chine

• Cette étape de développement déclenche le paiement de 5 millions de dollars par Tonghua Dongbao à Adocia. Des paiements supplémentaires pour un montant maximal de 30 millions de dollars sont conditionnés aux franchissements de futures étapes de développement jusqu'à l'enregistrement du produit.

• Paiement de redevances annuelles à deux chiffres sur les ventes futures sur les territoires de Tonghua Dongbao qui comptent 140 millions de diabétiques en Chine et 60 millions dans d’autres territoires asiatiques tels que le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines.



9h CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui le dosage du premier patient de l'étude de phase 3 de BioChaperone® Lispro ("BC Lispro"). BC Lispro appartient à la dernière génération d'insulines ultra-rapides avec Fiasp® (Novo Nordisk®) et Lyumjev® (Eli Lilly®).