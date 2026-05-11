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ADOCIA annonce la tenue de son assemblée générale annuelle le 3 juin 2026 à Paris
information fournie par Boursorama CP 11/05/2026 à 18:00

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce la tenue de son assemblée générale annuelle (« AGM ») le 3 juin 2026 à 10h00, dans les bureaux du cabinet Jones Day, à l’Hôtel de Talleyrand, 2 rue Saint Florentin, 75001 Paris.
L’avis de réunion valant convocation a été publié le 27 avril 2026 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
(« BALO ») et contient l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée.
L’ensemble de la documentation concernant l’assemblée est à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et disponible sur le site internet de la Société :
https://www.adocia.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/
La plateforme de vote en ligne sera ouverte à partir du 18 mai 2026 à 12h00. La Société mettra à disposition dans la même rubrique de son site Internet un tutoriel visant à familiariser ses actionnaires avec cet outil de vote en ligne. Les actionnaires auront la possibilité de voter, donner pouvoir au président, ou de faire une procuration en ligne ou par courrier. Les modalités de vote seront disponibles sur le site mentionné ci-dessus.

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