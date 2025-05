ADOCIA annonce la tenue de son assemblée générale annuelle le 11 juin 2025 à Paris

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce la tenue de son assemblée générale annuelle (« AGM ») le 11 juin 2025 à 14h00, dans les bureaux du cabinet Jones Day, à l’Hôtel de Talleyrand, 2 rue Saint Florentin, 75001 Paris.

L’avis de réunion valant convocation a été publié le 7 mai 2025 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires

(« BALO ») et contient l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée.

L’ensemble de la documentation concernant l’assemblée est à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et disponible sur le site internet de la société : https://www.adocia.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/