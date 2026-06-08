ADOCIA annonce la présentation des données de phase 3 de THDB0206 (BioChaperone® Lispro) dans le diabète de type 2 lors des 86e sessions scientifiques de l'ADA, confirmant les résultats positifs déjà annoncés en juillet 2025

• Présentation des résultats complets de l'essai de phase 3 mené en Chine chez des personnes atteintes de diabète de type 2 avec THDB0206 (BioChaperone® Lispro) lors de la 86e session scientifique de l'American Diabetes Association (ADA)

• En juillet 2025, les conclusions positives avaient été annoncées, notamment la non-infériorité sur la réduction de l'HbA1c pour l'ensemble de la population et un profil de sécurité équivalent à celui du traitement de référence Humalog®

• Les avantages cliniquement significatifs par rapport à Humalog® comprennent :

o Un meilleur contrôle glycémique à long terme chez les patients sous metformine ou dont le taux d'HbA1c est inférieur à 8,5 %

o Un meilleur contrôle de la glycémie tout au long de la journée et après chaque repas pour l’ensemble de la population

• Invitation à participer à l'événement virtuel avec un leader d’opinion qui détaillera les résultats le 16 juin 2026 à 10 h EST / 16 h CSET – Pour vous inscrire, cliquez-ici.