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ADOCIA annonce la présentation des données de phase 3 de THDB0206 (BioChaperone® Lispro) dans le diabète de type 2 lors des 86e sessions scientifiques de l'ADA, confirmant les résultats positifs déjà annoncés en juillet 2025
information fournie par Boursorama CP 08/06/2026 à 07:00

• Présentation des résultats complets de l'essai de phase 3 mené en Chine chez des personnes atteintes de diabète de type 2 avec THDB0206 (BioChaperone® Lispro) lors de la 86e session scientifique de l'American Diabetes Association (ADA)
• En juillet 2025, les conclusions positives avaient été annoncées, notamment la non-infériorité sur la réduction de l'HbA1c pour l'ensemble de la population et un profil de sécurité équivalent à celui du traitement de référence Humalog®
• Les avantages cliniquement significatifs par rapport à Humalog® comprennent :
o Un meilleur contrôle glycémique à long terme chez les patients sous metformine ou dont le taux d'HbA1c est inférieur à 8,5 %
o Un meilleur contrôle de la glycémie tout au long de la journée et après chaque repas pour l’ensemble de la population
• Invitation à participer à l'événement virtuel avec un leader d’opinion qui détaillera les résultats le 16 juin 2026 à 10 h EST / 16 h CSET – Pour vous inscrire, cliquez-ici.

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