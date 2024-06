ADOCIA annonce la nomination de Mathieu William Gilbert au poste de Directeur des Opérations

• Mathieu-William Gilbert, nouveau Directeur des Opérations d'Adocia, occupait préalablement des positions de Vice-Présidence et de Direction Générale au sein du laboratoire Novo Nordisk

• Dans son nouveau rôle, il supervisera les opérations d'Adocia et contribuera à accélérer son développement et sa croissance



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce aujourd'hui la nomination de Mathieu-William Gilbert au poste de Directeur des Opérations.

Mathieu rejoint Adocia après avoir été Vice-Président des Projets Stratégiques au sein des Opérations Commerciales Internationales chez Novo Nordisk. Auparavant, Mathieu a occupé le poste de Vice-Président et Directeur Général de six filiales d’Amérique Latine, avec la responsabilité de l'ensemble des activités de Novo Nordisk sur la région, ainsi que de la mise en place de la franchise Obésité et du lancement commercial d’Ozempic®.

Mathieu a débuté sa carrière chez KPMG et Sanofi Aventis, en audit financier et contrôle interne, avant de rejoindre les fonctions financières de Novo Nordisk et de se voir confier les Directions Financières de l’Algérie, puis de la région Amérique Latine.