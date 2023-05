ADOCIA annonce la nomination d’Olivier Soula au poste de Directeur Général

• Gérard Soula est renouvelé dans sa fonction de Président du Conseil d’Administration

• Olivier Soula a pour premiers objectifs à court terme de signer un accord de partenariat sur M1Pram et de renégocier les accords de la société avec ses prêteurs.



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd’hui la nomination d’Olivier Soula en tant que Directeur Général d’Adocia, par décision du Conseil d’Administration qui s'est réuni le 11 mai 2023 à Paris. Olivier Soula succède ainsi à Gérard Soula dont le mandat de Président du Conseil d’Administration est renouvelé.



"Je suis très honoré par cette nomination et je sais pouvoir compter sur le talent et l’engagement des équipes pour mener Adocia vers le succès ", déclare Olivier Soula, « Mes priorités à court terme sont de conclure un partenariat sur M1Pram et de finaliser les négociations avec nos principaux prêteurs afin de pleinement révéler la valeur de la Société. »