Adocia: a déposé des demandes de brevets

(CercleFinance.com) - Adocia annonce avoir déposé des demandes de brevets sur des formulations stables de combinaisons d'hormones pour le traitement de l'obésité et du diabète grâce à sa plateforme BioChaperone®.



'Plusieurs familles d'hormones permettent d'obtenir des pertes de poids significatives, en premier lieu les GLP-1, (par exemple, le semaglutide, le tirzepatide...), mais également les analogues de l'amyline (par exemple cagrilintide, eloralintide, petrelintide...), qui présenteraient l'avantage de cibler la masse grasse et de préserver la masse musculaire' indique le groupe.



Ainsi les futures générations de traitements de l'obésité, dont les analystes estiment que le marché devrait atteindre 100 milliards de dollars à l'horizon 2030, associent ces différents mécanismes d'action afin d'obtenir une meilleure perte de poids en termes de quantité mais aussi de qualité.



Grâce à sa plateforme BioChaperone® qui permet de réaliser des combinaisons d'hormones, Adocia a réussi à obtenir plusieurs combinaisons stables. Les combinaisons obtenues permettent la fabrication et l'administration dans les dispositifs d'injection standards les plus largement utilisés dans le monde, les auto-injecteurs et les stylos, pour usage multiple ou unique, ainsi qu'à partir de flacons standards avec des seringues.



' La demande pour des produits contre l'obésité croît de façon exponentielle, et cette nouvelle application de notre plateforme historique BioChaperone® nous place au coeur du domaine de l'obésité ', déclare Olivier Soula, co-fondateur et Directeur Général d'Adocia.



' La simplicité d'utilisation et de fabrication de notre solution brevetée pourrait répondre au principal défi auquel sont confrontées les entreprises pharmaceutiques : satisfaire cette demande en forte expansion '.







