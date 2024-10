Adocia: 9,3 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'au 3e trimestre 2025

(AOF) - Adocia annonce que sa trésorerie s’élève à 9,3 millions d’euros au 30 septembre 2024, et qu’elle lui permet de financer ses activités jusqu’au troisième trimestre 2025. Cette biotech spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, n’a pas reconnu de chiffre d’affaires depuis le début de l’année. "Nous maintenons notre horizon de trésorerie au 3ème trimestre 2025 grâce à une gestion rigoureuse, focalisée sur nos projets stratégiques", affirme Mathieu-William Gilbert, directeur des opérations et DAF.

" Au-delà de M1Pram et des autres projets que nous développons, nous sommes très enthousiastes d'avoir trouvé une solution à caractère unique pour la formulation de CagriSema, laquelle pourrait être un élément majeur pour le traitement de l'obésité dans le futur ", a déclaré Olivier Soula, directeur général d'Adocia.

