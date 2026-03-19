Adobe visé par une enquête au Royaume-Uni sur ses frais de résiliation

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le gendarme britannique de la concurrence (la CMA) a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête contre le géant des logiciels de création Adobe, inquiet que ses frais de résiliation puissent être "injustes et trompeurs" et "enfreindre la législation sur la protection des consommateurs".

"Des étudiants aux créateurs de contenu, des millions de personnes comptent sur les outils de conception numériques et ils doivent pouvoir avoir la certitude que les entreprises qui vendent ces services respectent les règles", résume dans un communiqué Emma Cochrane, directrice de la protection des consommateurs à la CMA.

La CMA vise en particulier la pratique du géant américain — connu pour ses logiciels tels que Acrobat, Photoshop, Illustrator ou Premiere — consistant à faire payer, en cas de résiliation d'une offre annuelle facturée mensuellement, 50% du montant restant dû pour l'année.

"L'enquête examinera si ces conditions sont injustes et si les clients reçoivent, dès le départ, des informations claires" sur ces frais, précise la CMA, assurant n'être "à ce stade parvenue à aucune conclusion quant à savoir si Adobe a enfreint la loi".

En cas de violation du droit de la protection des consommateurs, la CMA peut infliger une amende pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise.

Contactée par l'AFP, Adobe n'avait pas répondu dans l'immédiat.