Adobe va offrir un accès gratuit à ses outils d'IA en Arabie saoudite dans le cadre d'un accord de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Adobe ADBE.O a annoncé lundi avoir étendu son partenariat avec le ministère saoudien des Communications et des Technologies de l'information, ainsi qu'avec Humain, une entreprise spécialisée dans l'IA soutenue par le gouvernement saoudien, afin d'offrir aux citoyens un accès gratuit pendant 12 mois à ses outils basés sur l'IA.

La société a indiqué qu’elle prévoyait d’offrir à plus de 27 millions de citoyens et de résidents saoudiens éligibles un accès gratuit à son abonnement Adobe Firefly Standard, ainsi qu’aux fonctionnalités d’Adobe Express Premium, notamment un nouveau modèle de génération d’images « adapté à la culture saoudienne ». Son engagement est évalué à plus de 4 milliards de dollars.

Ce modèle de génération d’images, développé conjointement par Adobe et Humain – société soutenue par le fonds souverain saoudien –, permettra aux utilisateurs de créer des images « adaptées à la culture saoudienne » à partir de consignes en arabe.

L’accès gratuit commencera à être déployé d’ici fin 2026, a précisé Adobe.

Les deux entreprises avaient annoncé leur partenariat en novembre, dans le but de soutenir le développement par Humain d’outils de génération de contenu en arabe et destinés à l’ensemble de la région du Moyen-Orient.

Pour Adobe, ce partenariat élargi devrait contribuer à la croissance du nombre d’utilisateurs de ses produits et outils d’IA, un facteur crucial pour stimuler la croissance dans un secteur des logiciels de conception très concurrentiel où les petites entreprises gagnent rapidement des parts de marché.