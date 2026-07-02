Adobe surperforme à Wall Street, HSBC passe à l'achat

L'action Adobe s'inscrit parmi les plus fortes hausses de l'indice Nasdaq 100 jeudi matin à la Bourse de New York, portée par un relèvement de recommandation de HSBC, qui juge totalement exagérée la panique des investisseurs face à la menace de l'IA.

Un peu moins de 45 minutes après l'ouverture, le titre de l'éditeur de Photoshop progresse nettement, surperformant l'indice à forte pondération technologique.

Dans une note de recherche, HSBC rappelle que le chiffre d'affaires d'Adobe sur le 2ème trimestre de son exercice fiscal 2025/2026 s'est inscrit en nette hausse sur un an, et que le groupe californien continue de tabler sur une croissance continue de ses revenus pour l'ensemble de l'exercice.

Selon les analystes de la banque, cela signifie que l'impact tant redouté de la part de concurrents alimentés par l'IA, ou les risques associés à l'apparition de nouvelles menaces compétitives, ne se matérialisent pas dans les chiffres.

"Adobe maintient une solide croissance de ses revenus alors même que les outils de conception basés sur l'IA ont été parmi les premières applications majeures d'IA disponibles sur le marché, et en dépit des craintes de voir ces dernières supplanter les produits logiciels traditionnels d'Adobe", souligne HSBC.

Fidélité des utilisateurs et intégration de l'IA

L'intermédiaire financier explique cette résistance par la forte fidélité des utilisateurs à la plateforme, attribuable à leur familiarité avec les fonctionnalités de ses produits, ainsi qu'à l'intégration réussie de nouvelles fonctionnalités d'IA, qu'elles soient propriétaires ou tierces.

En conséquence, HSBC estime que le marché surestime largement l'impact négatif des outils concurrents, ce qui le conduit à penser considère que le profil rendement/risque du titre penche désormais du bon côté, d'autant que les performances financières récentes demeurent solides.

Face à ce constat, le professionnel relève sa recommandation sur la valeur de conserver à acheter avec un objectif de cours porté de 282 à 308 dollars.

Adobe ayant publié ses derniers résultats trimestriels le 11 juin dernier, sa prochaine publication financière n'est pas attendue avant le 10 septembre.

En dépit de sa hausse du jour, le titre du concepteur de logiciels accuse encore un repli de 38% cette année dû aux inquiétudes entourant une éventuelle disruption de ses métiers par les spécialistes de l'IA.