Adobe s'allie à Google Cloud pour accélérer la création assistée par l'IA
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 17:20

A l'occasion de la conférence Adobe MAX, Adobe a annoncé un élargissement de son partenariat stratégique avec Google Cloud pour intégrer les modèles d'intelligence artificielle de Google - dont Gemini, Veo et Imagen - dans ses applications créatives.

Cette alliance vise à offrir aux utilisateurs d'Adobe Firefly, Photoshop, Express, Premiere et GenStudio un accès direct aux technologies d'IA générative de Google. Les entreprises clientes pourront également personnaliser ces modèles via la plateforme Adobe Firefly Foundry, en utilisant leurs propres données pour produire du contenu conforme à leur identité de marque. Adobe et Google Cloud prévoient une stratégie commerciale conjointe afin d'étendre l'accès à ces innovations à l'échelle mondiale. Shantanu Narayen, dirigeant d'Adobe, souligne que ce partenariat unit 'l'ADN créatif d'Adobe et les modèles d'IA de Google' pour repousser les limites de la création numérique.

