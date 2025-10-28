Adobe révise ses applications pour fonctionner avec les assistants d'IA, ses actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du créateur de Photoshop, Adobe ADBE.O , augmentent de 1,3 % à 362,80 $ avant le marché

** La société dit qu'elle a révisé ses applications pour fonctionner avec les assistants d'IA

** ADBE a déclaré que cette refonte aidera à intégrer facilement les applications avec des services tiers.

** ADBE travaille à l'intégration de l'application Adobe Express avec ChatGPT, afin d'aider les utilisateurs à entamer une conversation avec le chatbot pour démarrer un projet

** L'action est en baisse de 19,5 % depuis le début de l'année, contre un gain de près de 23 % pour le Nasdaq 100

.NDX .