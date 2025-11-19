Adobe renforce ses outils d'IA marketing en rachetant Semrush pour 1,9 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Adobe ADBE.O va acquérir la plateforme logicielle Semrush SEMR.N pour 1,9 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés mercredi, alors que le fabricant de Photoshop cherche à renforcer ses outils de marketing et à attirer les marques avec des produits d'intelligence artificielle générative.

La société paiera 12 dollars par action pour Semrush, ce qui représente une prime d'environ 77,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action. Les actions de Semrush ont bondi de 75 %, à 11,83 dollars, dans les transactions de pré-marché.

Semrush conçoit et développe des logiciels d'intelligence artificielle qui aident les entreprises à optimiser leurs moteurs de recherche, les médias sociaux et la publicité numérique.

L'acquisition, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'année prochaine, permettrait à Adobe d'aider les spécialistes du marketing à mieux comprendre comment leurs marques sont perçues par les consommateurs en ligne grâce aux recherches sur les sites web et aux robots d'IA génératifs tels que ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google.

Le Wall Street Journal a rapporté l'accord plus tôt dans la journée.

Les outils d'Adobe, qui comprennent également InDesign, Acrobat et Illustrator, sont devenus des noms familiers dans le domaine des logiciels de conception, largement utilisés par les entreprises, les étudiants et les professionnels de la création pour éditer, créer des sites web, des brochures et des graphiques.

La société propose également "Adobe Experience Cloud" pour aider les entreprises à gérer leurs données et leurs analyses.

Toutefois, la pression exercée par les investisseurs pour accroître la monétisation des produits et des fonctions d'IA dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur de la conception numérique a pesé sur les actions de la société, qui ont chuté de plus de 27 % depuis le début de l'année.

En octobre, Adobe a déclaré que ses outils d'édition de vidéos et d'images pouvaient être contrôlés en discutant avec eux. La société a également indiqué qu'elle travaillait avec OpenAI pour permettre aux utilisateurs de contrôler directement l'une de ses applications par l'intermédiaire de ChatGPT.