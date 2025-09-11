Adobe relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels en raison de la forte demande de logiciels de conception

Adobe ADBE.O a revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 2025 jeudi, faisant état d'une forte demande pour ses logiciels de conception et d'une monétisation accrue de ses outils d'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges prolongés.

Les produits d'Adobe, notamment Photoshop, InDesign, Acrobat et Illustrator, sont devenus des noms familiers dans le domaine des logiciels de conception, largement utilisés par les entreprises, les étudiants et les professionnels de la création pour éditer, créer des sites web, des brochures et des graphiques.

Pour tirer parti de l'essor de l'IA, Adobe a mis au point un produit d'IA appelé Firefly, qui permet aux créateurs de générer des vidéos et des images à partir d'un texte et de les incorporer dans leurs créations.

Toutefois, à l'instar d'autres sociétés de logiciels, Adobe subit la pression des investisseurs qui lui demandent de rentabiliser ses importants investissements technologiques, tandis que la concurrence s'intensifie avec des entreprises plus petites telles que Figma FIG.N , désireuses de s'emparer de parts de marché.

Les actions d'Adobe ont chuté de plus de 21 % depuis le début de l'année, reflétant le faible sentiment des investisseurs, tandis que les analystes de Jefferies ont déclaré qu'ils ne prévoyaient pas d'accélération significative dans l'adoption de Firefly et pensaient que "la contribution matérielle de l'IA est plus susceptible d'être un événement de 2026-2027".

L'entreprise a relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2025 entre 23,65 et 23,70 milliards de dollars, contre une projection précédente de 23,50 à 23,60 milliards de dollars.

Elle a également relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action entre 20,80 et 20,85 dollars, par rapport à sa projection précédente de 20,50 à 20,70 dollars par action.

Pour le quatrième trimestre, Adobe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 6,08 et 6,13 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 6,08 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre devrait se situer entre 5,35 et 5,40 dollars, alors que les analystes tablent sur 5,34 dollars par action.

Adobe a déclaré un chiffre d'affaires de 5,99 milliards de dollars pour le trimestre clos le 29 août, dépassant les estimations de 5,91 milliards de dollars.