Adobe relève ses objectifs, mais le marché reste prudent

Adobe a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre, mais la réaction boursière reste limitée, le titre de l'éditeur américain de logiciels créatifs et professionnels évoluant proche de l'équilibre dans les échanges post-marché malgré une nouvelle progression à deux chiffres de ses principaux indicateurs.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 13% sur un an à 6,76 MdsUSD, contre 6,69 MdsUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 6,13 USD, au-dessus du consensus de 6,075 USD. Les revenus d'abonnement des principaux groupes de clients ont progressé de 14%, avec une hausse de 16% pour les professionnels et consommateurs et de 13% pour les créatifs et spécialistes du marketing. L'ARR total s'est établi à 27,5 MdsUSD, contre 27,1 MdsUSD au trimestre précédent.

Dans un secteur logiciel où l'essor de l'intelligence artificielle alimente à la fois de nouvelles opportunités et une concurrence plus intense, Adobe cherche à démontrer que ses investissements commencent à se traduire dans ses usages et ses revenus récurrents. L'ARR lié aux offres "AI-first" a ainsi progressé de plus de 150% sur un an, tandis que les solutions de créativité et de productivité du groupe ont franchi le milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Steve Day, directeur financier par intérim, souligne que le groupe élargit sa base d'utilisateurs grâce à une stratégie freemium tout en renforçant l'engagement via ses expériences agentiques.

Adobe a par ailleurs relevé ses objectifs annuels de revenus et de bénéfices, mais le milieu de la fourchette de chiffre d'affaires du quatrième trimestre implique une croissance ramenée autour de 10%, contre près de 13% au troisième trimestre, ce qui peut contribuer à expliquer la réaction mesurée du titre malgré une publication globalement supérieure aux attentes.