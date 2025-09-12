 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 778,38
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Adobe progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 10:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre -

** Les actions d'Adobe ADBE.O augmentent de 3,6 % à 363,3 $ dans les échanges de pré-marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 2025 , en raison de la forte demande de logiciels de conception

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 devrait se situer entre 23,65 et 23,70 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 23,50 à 23,60 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 20,80 et 20,85 dollars, contre une prévision précédente de 20,50 à 20,70 dollars par action

** Cependant, trois maisons de courtage, dont J.P. Morgan, ont réduit les prévisions sur l'action

** "La stabilité est bonne mais la croissance continue de décélérer" - TD Cowen

** La note moyenne de 41 analystes est "buy"; leur PT médian est de 468,96 $, selon les données de LSEG

** ADBE en baisse de 21 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ADOBE
350,5500 USD NASDAQ +0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Brut emploie quelque 250 salariés ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    CMA CGM grandit encore dans les médias en rachetant Brut
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:32 

    Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC. "Avec cette opération, CMA ... Lire la suite

  • La note souveraine de la France menacée de passer en catégorie inférieure par Fitch qui ouvre le bal des revues d'automne des agences de notation ( AFP / ANGELA WEISS )
    La note française menacée de passer en catégorie inférieure dès vendredi
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:31 

    Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d'en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: hausse de l'inflation à 2,2% confirmée en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.09.2025 09:44 

    L'inflation en Allemagne a bien augmenté en août pour la première fois de l'année, à 2,2% selon des chiffres définitifs publiés vendredi, le lendemain d'une réunion monétaire de la BCE qui a de nouveau maintenu ses taux inchangés. Le rythme de la hausse des prix ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en légère hausse
    information fournie par AFP 12.09.2025 09:43 

    La Bourse de Paris évolue en légère hausse vendredi, face à la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), et dans l'attente de la révision de la note française par l'agence de notation Fitch. Le CAC 40 prenait 0,11%, vers 7h30 (heure ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank