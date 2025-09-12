Adobe progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre -

** Les actions d'Adobe ADBE.O augmentent de 3,6 % à 363,3 $ dans les échanges de pré-marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 2025 , en raison de la forte demande de logiciels de conception

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 devrait se situer entre 23,65 et 23,70 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 23,50 à 23,60 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 20,80 et 20,85 dollars, contre une prévision précédente de 20,50 à 20,70 dollars par action

** Cependant, trois maisons de courtage, dont J.P. Morgan, ont réduit les prévisions sur l'action

** "La stabilité est bonne mais la croissance continue de décélérer" - TD Cowen

** La note moyenne de 41 analystes est "buy"; leur PT médian est de 468,96 $, selon les données de LSEG

** ADBE en baisse de 21 % depuis le début de l'année