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Adobe nomme Anil Chakravarthy pour succéder à Shantanu Narayen
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 22:57
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Adobe a nommé Anil Chakravarthy au poste de directeur général à compter du 1er décembre, succédant à Shantanu Narayen après 18 années à la tête du spécialiste des logiciels de création. Jusqu'ici président des activités d'orchestration de l'expérience client et des opérations commerciales mondiales, Anil Chakravarthy rejoindra également le conseil d'administration. Shantanu Narayen, arrivé chez Adobe en 1998, deviendra président exécutif et accompagnera son successeur durant la transition.

Cette succession intervient alors qu'Adobe traverse une période délicate en Bourse, les investisseurs craignant que l'essor de l'intelligence artificielle ne fragilise le modèle économique traditionnel des éditeurs de logiciels. Après sa forte progression en 2023, l'action Adobe a reculé de 25% en 2024, puis de 21% en 2025. Elle affiche une baisse supplémentaire de 18% depuis le début de 2026.

Shantanu Narayen estime qu'Adobe conserve d'importantes possibilités de croissance grâce à sa capacité à développer de nouvelles catégories de produits et de marchés. Il présente Anil Chakravarthy comme un dirigeant expérimenté dans les transformations et disposant d'une connaissance approfondie des activités du groupe. Le nouveau directeur général devra notamment conduire l'adaptation d'Adobe à l'IA tout en restaurant la confiance des investisseurs.

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