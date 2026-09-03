Adobe nomme Anil Chakravarthy au poste de directeur général

Adobe ADBE.O a annoncé jeudi qu'Anil Chakravarthy deviendrait le 1er décembre président-directeur général du groupe, succédant ainsi à Shantanu Narayen qui occupait ce poste depuis 2007 et qui, est-il précisé dans un communiqué, prendra les fonctions de président exécutif afin d'assurer une transition en douceur.

Plus tôt cette année, Adobe avait annoncé que Shantanu Narayen, qui a contribué au succès de logiciels phares tels que Photoshop et Illustrator, quitterait ses fonctions de PDG dès qu'un successeur serait nommé.

L'organigramme d'Adobe a déjà évolué en juin dernier avec le départ du directeur financier Dan Durn, une annonce qui a alimenté les inquiétudes sur la stratégie de l'éditeur de logiciels de se positionner sur le marché très concurrentiel du design.

(Christy Santhosh à Bangalore; version française Jean Terzian)