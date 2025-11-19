Adobe et Qualcomm s'associent à Humain pour l'IA générative au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur le centre de recherche de Qualcomm en Arabie Saoudite dans le dernier paragraphe) par Stephen Nellis

Adobe ADBE.O et Qualcomm QCOM.O ont annoncé mercredi leur partenariat avec Humain, la société d'intelligence artificielle soutenue par le fonds souverain d'Arabie Saoudite , afin d'aider la société d'intelligence artificielle à développer des outils pour générer du contenu en arabe et pour le Moyen-Orient en général. L'accord est l'un des nombreux attendus mercredi lors d'un forum d'investissement américano-saoudien organisé à l'occasion de la visite à Washington du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman. Mardi, Mohammed bin Salman a rencontré le président américain Donald Trump , qui a organisé un dîner avec le prince héritier et des dirigeants du gouvernement et du monde des affaires américains.

Adobe a déclaré qu'elle allait intégrer Allam, un grand modèle linguistique formé en arabe, dans sa suite d'applications utilisées pour créer des campagnes de marketing, des films et des émissions de télévision. Humain utilisera à son tour ce que la société de San Jose, en Californie, appelle Adobe Firefly Foundry pour "créer des modèles d'IA génératifs sur mesure, propres au monde arabe", selon un communiqué des deux sociétés. Les systèmes d'IA fonctionneront dans les centres de données développés par Humain et utiliseront les puces de Qualcomm, qui a présenté le mois dernier de nouvelles puces appelées AI200 et AI250. Les puces de Qualcomm se chargeront de générer les vidéos créées par les modèles développés par Humain.

"Nous construisons une nouvelle intelligence créative qui comprend notre langage, nos valeurs, notre héritage et notre avenir avec Adobe ", a déclaré Tareq Amin, directeur général de Humain, dans un communiqué. "Avec l'arrivée de Qualcomm dans notre collaboration, nous allons redéfinir le silicium qui alimente la prochaine ère de l'IA générative. Ensemble, nous sommes à la pointe du développement de l'IA créative pour une nouvelle ère mondiale."

Par ailleurs, Qualcomm a déclaré qu'elle prévoyait d'ouvrir un centre de recherche et de développement avec Humain à Riyad le mois prochain. Ce centre permettra aux deux entreprises de déployer l'année prochaine des puces d'IA pour centres de données d'une puissance totale de 200 mégawatts, a déclaré Qualcomm.