Adobe en baisse avant la publication de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 mars - ** Les actions d'Adobe ADBE.O ont baissé de 1,2 % à 270 $ avant la publication des résultats trimestriels, prévue après la clôture des marchés
** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre augmente d'environ 10 % pour atteindre 6,3 milliards de dollars et que le bénéfice par action ajusté augmente d'environ 16 % pour atteindre 5,87 $, contre 5,08 $ l'année précédente
** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté d'ADBE ont dépassé les attentes des analystes au cours des huit derniers trimestres
** Quarante analystes couvrant ADBE considèrent l'action comme "achetée" en moyenne avec un PT médian de 397,25 $, selon les données compilées par LSEG
** ADBE est en baisse de 22,7% depuis le début de l'année, contre une baisse de 3,6% pour l'indice composite NASDAQ .IXIC
