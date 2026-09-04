Adobe en baisse après la nomination d'Anil Chakravarthy, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** L'action Adobe ADBE.O a reculé de 3,28 % à 276,39 dollars lors des échanges avant l'ouverture vendredi, après que la société a désigné Anil Chakravarthy, un cadre de l'entreprise, comme successeur de Shantanu Narayen, directeur général de longue date

** M. Narayen, directeur général depuis plus de 18 ans, prendra les fonctions de président exécutif

** M. Chakravarthy prendra les rênes alors qu’Adobe fait face à une concurrence croissante de la part de ses rivaux dans le domaine de l’IA et cherche à rassurer les investisseurs

** La société est également à la recherche d'un directeur financier permanent après le départ de Dan Durn en juin

** Le cours de l'action a reculé d'environ 18,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 14,4 % pour le Nasdaq

.IXIC

** Trente-neuf analystes attribuent en moyenne la recommandation "conserver" au titre; le cours cible médian s'établit à 255 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le titre se négocie actuellement à 11 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen sur 5 ans de 24, ce qui suggère que l'action pourrait être sous-évaluée, selon les données compilées par LSEG