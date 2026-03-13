Adobe doit verser 75 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice intentée aux États-Unis au sujet de frais et d'annulations d'abonnements

(Ajout de détails sur le règlement, refus d'admettre l'existence d'un acte répréhensible, paragraphes 2-5)

Adobe ADBE.O a déclaré vendredi qu'il paierait 75 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice du gouvernement américain accusant le fabricant de Photoshop et d'Acrobat d'avoir porté préjudice aux consommateurs en dissimulant d' importants frais de résiliation et en rendant difficile l'annulation des abonnements.

La société basée à San Jose, en Californie, a déclaré qu'elle offrirait également 75 millions de dollars de services gratuits à ses clients, en plus du paiement de 75 millions de dollars au ministère américain de la justice.

L'approbation du tribunal est requise, et Adobe a nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement.

Dans une plainte dejuin 2024 à l'adresse , le ministère de la justice et la Federal Trade Commission ont accusé Adobe de dissimuler des frais de résiliation pouvant atteindre des centaines de dollars dans les petits caractères de son plan d'abonnement "annuel payé mensuellement", ou derrière des zones de texte et des liens hypertextes.

Elles ont également déclaré qu'Adobe obligeait les abonnés qui voulaient annuler leur abonnement en ligne à parcourir de nombreuses pages, et les abonnés qui voulaient annuler leur abonnement par téléphone à se répéter auprès de plusieurs représentants et à se heurter à leur résistance et à leurs retards.