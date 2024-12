Adobe: croissance de plus de 12% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Adobe a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 4,81 dollars et un profit d'exploitation ajusté de 2,60 milliards au titre de son quatrième trimestre 2023-24, en croissances de respectivement 12,6% et 10,8% en comparaison annuelle.



A 5,61 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 11% en données totales comme à devises constantes, son PDG Shantanu Narayen mettant en avant 'une forte demande et le rôle critique que jouent ses offres de cloud pour nourrir l'économie de l'IA'.



'Nos plateformes technologiques hautement différenciées, un rythme rapide d'innovations, une mise sur le marché diversifiée et l'intégration de nos clouds nous positionnent pour une grande année à venir', poursuit le dirigeant de l'éditeur de logiciels graphiques.



Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé, un BPA ajusté de 18,42 dollars et des revenus de 21,51 milliards, Adobe indique viser pour son exercice 2024-25, des fourchettes-cibles de 20,20-20,50 dollars et de 23,30-23,55 milliards.





Valeurs associées ADOBE 549,93 USD NASDAQ +0,53%