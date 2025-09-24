Adobe chute après l'abaissement de la note de Morgan Stanley à "poids égal"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O ont baissé de 1,5 % à 356,5 $ avant le marché après l'abaissement de la note de Morgan Stanley

** Morgan Stanley abaisse sa note de "surpondération" à "pondération égale" et ramène ses prévisions de 520 $ à 450 $ en raison de l'insuffisance de la monétisation de l'intelligence artificielle

** La société de courtage estime que la monétisation de l'IA Direct Gen d'Adobe a été inférieure aux attentes des investisseurs initiaux et de Morgan Stanley, et qu'il manque des catalyseurs à court terme

** La visibilité limitée sur la taille et l'ampleur des vents contraires liés au déplacement de l'IA chez les consommateurs, les spécialistes du marketing simple et les utilisateurs professionnels réduit notre conviction quant à l'impact net sur la croissance de Creative Cloud et des médias numériques ", indique Morgan Stanley

** 27 des 41 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et 2 comme "vendue" ou inférieure; PT médian de 460 $ - données compilées par LSEG

** ADBE en baisse de près de 19 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture