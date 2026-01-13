 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Adobe chute alors qu'Oppenheimer passe à "perform" en raison du ralentissement de la croissance des médias numériques
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 20:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 janvier - ** Les actions du fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O chutent de 5,9 % à 308,40 USD

** Oppenheimer rétrograde l'action de "surperformer" à "performer"

** La société de courtage note que les activités de médias numériques de la société vont encore ralentir au cours de l'exercice 25, en raison d'un "environnement opérationnel difficile pendant la transition technologique de l'IA, conduisant à une croissance du chiffre d'affaires peu inspirante et en décélération"

** La note moyenne de 40 analystes est "achat"; la prévision médiane est de 417,50 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, ADBE a chuté de 21,3%

Valeurs associées

ADOBE
309,5650 USD NASDAQ -5,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, lors de sa dernière visite en personne au Forum économique mondial à Davos (Suisse), le 22 janvier 2020 ( AFP / JIM WATSON )
    Trump attendu en vedette la semaine prochaine à Davos
    information fournie par AFP 13.01.2026 21:34 

    Donald Trump tiendra la vedette la semaine prochaine du Forum économique mondial à Davos (Suisse), grand-messe du multilatéralisme et du libre-échange que le président américain malmène depuis son retour au pouvoir, ravivant les tensions commerciales et géopolitiques. ... Lire la suite

  • Football-Carrick nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison
    Football-Carrick nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison
    information fournie par Reuters 13.01.2026 21:28 

    Michael Carrick a été nommé mardi nouvel entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison à la suite du licenciement de Ruben ‍Amorim, a annoncé le club de Premier League. "Michael est un excellent entraîneur et sait exactement ce qu'il faut pour gagner ... Lire la suite

  • Les agriculteurs français manifestent à Paris contre l'accord commercial UE-Mercosur
    Lecornu annonce la préparation d'une loi d'urgence agricole
    information fournie par Reuters 13.01.2026 21:26 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi la préparation d'une loi d'urgence agricole qui devrait être examinée par le Parlement avant l'été, alors que des centaines de tracteurs sont entrés dans Paris pour protester contre ‍l'accord de libre-échange ... Lire la suite

  • Des pompiers luttent contre un incendie provoqué par un bombardement russe sur un entrepôt de la compagnie des postes Nova Pochta dans un village près de Kharkiv, le 13 janvier 2026 en Ukraine ( AFP / SERGEY BOBOK )
    Frappes russes massives sur l'Ukraine, deux pétroliers grecs touchés en mer Noire
    information fournie par AFP 13.01.2026 21:06 

    L'armée russe a poursuivi dans la journée de mardi ses frappes massives sur l'Ukraine, qui avaient fait au moins quatre morts au cours de la nuit, provoquant en plein hiver des coupures de courant, tandis que deux pétroliers grecs ont été touchés par des drones ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank