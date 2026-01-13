Adobe chute alors qu'Oppenheimer passe à "perform" en raison du ralentissement de la croissance des médias numériques

(Mises à jour)

13 janvier - ** Les actions du fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O chutent de 5,9 % à 308,40 USD

** Oppenheimer rétrograde l'action de "surperformer" à "performer"

** La société de courtage note que les activités de médias numériques de la société vont encore ralentir au cours de l'exercice 25, en raison d'un "environnement opérationnel difficile pendant la transition technologique de l'IA, conduisant à une croissance du chiffre d'affaires peu inspirante et en décélération"

** La note moyenne de 40 analystes est "achat"; la prévision médiane est de 417,50 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, ADBE a chuté de 21,3%