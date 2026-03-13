Adobe accepte de payer 150 millions de dollars pour résoudre des violations présumées de la loi sur l'achat en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la justice a déclaré vendredi qu'Adobe Inc ADBE.O avait accepté un règlement de 150 millions de dollars et une injonction pour résoudre les allégations selon lesquelles les pratiques d'abonnement de l'entreprise de logiciels violaient la loi "Restore Online Shoppers' Confidence Act".