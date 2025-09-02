ADNOC fore et teste des puits dans le gisement de schiste des Émirats arabes unis d'EOG Resources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Abu Dhabi National Oil Company a foré et testé des puits dans un bloc de schiste aux Émirats arabes unis, exploité par le producteur de schiste américain EOG Resources, a déclaré la directrice générale d'EOG, Ezra Yacob, lors de la Conférence Barclays des PDG de l'énergie et du pouvoir, mardi.