ADNOC fore et teste des puits dans le gisement de schiste des Émirats arabes unis d'EOG Resources
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 21:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Abu Dhabi National Oil Company a foré et testé des puits dans un bloc de schiste aux Émirats arabes unis, exploité par le producteur de schiste américain EOG Resources, a déclaré la directrice générale d'EOG, Ezra Yacob, lors de la Conférence Barclays des PDG de l'énergie et du pouvoir, mardi.

Valeurs associées

EOG RESOURCES
125,995 USD NYSE +0,93%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
69,14 USD Ice Europ +1,44%
Pétrole WTI
65,61 USD Ice Europ +1,41%
