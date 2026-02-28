 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ADNOC déclare que les opérations se poursuivent sans interruption
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 17:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a déclaré samedi que ses activités se poursuivaient sans interruption.

En réponse aux questions posées après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, un porte-parole d'ADNOC a déclaré que la compagnie suivait de près la situation et se coordonnait avec les autorités compétentes.

Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
72,52 USD Ice Europ +2,27%
Pétrole WTI
67,29 USD Ice Europ +2,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank