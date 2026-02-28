ADNOC déclare que les opérations se poursuivent sans interruption

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a déclaré samedi que ses activités se poursuivaient sans interruption.

En réponse aux questions posées après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, un porte-parole d'ADNOC a déclaré que la compagnie suivait de près la situation et se coordonnait avec les autorités compétentes.