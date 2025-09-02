 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 310,49
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ADNOC commence à forer des puits dans la zone de schiste des Émirats arabes unis d'EOG Resources
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le lieu de la conférence à New York, et non à Houston, dans le dernier paragraphe) par Georgina McCartney et Pooja Menon

La directrice générale d'EOG Resources, Ezra Yacob, a confirmé mardi que le projet de la société avec l'Abu Dhabi National Oil Company se déroulait comme prévu, ADNOC ayant foré des puits horizontaux et testé le pétrole à la surface dans un bloc de schiste aux Émirats arabes unis.

La société EOG Resources, basée à Houston, exploite le bloc et prévoyait de commencer à forer dans la région d'Al Dhafra à Abou Dhabi au cours du second semestre 2025.

EOG a également fait son entrée dans le secteur amont de Bahreïn au début de l'année, en signant un accord d'exploration gazière avec l'entreprise publique bahreïnienne Bapco Energies.

Bapco a testé horizontalement le gaz à la surface dans le gisement de gaz terrestre, a ajouté M. Yacob lors de la Barclays CEO Energy-Power Conference à New York.

Valeurs associées

EOG RESOURCES
126,100 USD NYSE +1,01%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
69,12 USD Ice Europ +1,41%
Pétrole WTI
65,65 USD Ice Europ +1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank