ADNOC commence à forer des puits dans la zone de schiste des Émirats arabes unis d'EOG Resources

La directrice générale d'EOG Resources, Ezra Yacob, a confirmé mardi que le projet de la société avec l'Abu Dhabi National Oil Company se déroulait comme prévu, ADNOC ayant foré des puits horizontaux et testé le pétrole à la surface dans un bloc de schiste aux Émirats arabes unis.

La société EOG Resources, basée à Houston, exploite le bloc et prévoyait de commencer à forer dans la région d'Al Dhafra à Abou Dhabi au cours du second semestre 2025.

EOG a également fait son entrée dans le secteur amont de Bahreïn au début de l'année, en signant un accord d'exploration gazière avec l'entreprise publique bahreïnienne Bapco Energies.

Bapco a testé horizontalement le gaz à la surface dans le gisement de gaz terrestre, a ajouté M. Yacob lors de la Barclays CEO Energy-Power Conference à New York.