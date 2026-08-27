Admiral en légère baisse, Berenberg n'est plus à l'achat

(Zonebourse.com) - Admiral Group cède 1,3% à 4 080 GBX à Londres, sur fond d'une dégradation de recommandation chez Berenberg, d'"achat" à "conserver", avec un objectif de cours maintenu à 4 200 GBX sur le titre de la compagnie britannique d'assurance automobile.
"Depuis janvier, l'action a coté à un moment sous les 2 700 GBX et touché un plus bas de valorisation depuis une décennie. Cependant, à mesure que les inquiétudes s'estompaient et que les perspectives de prix du marché s'amélioraient, le sentiment a fortement changé et le titre a depuis augmenté de 55%", rappelle-t-il.
"En regardant vers l'avenir, nous pensons que les perspectives de bénéfices se sont clairement améliorées, mais aussi que cela est bien intégré dans le consensus", juge néanmoins le broker allemand, qui estime qu'à ce jour, le profil de risque à court terme d'Admiral "est désormais plus équilibré".
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