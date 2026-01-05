Admiral cède son activité d'assurance automobile aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 13:13
Basée à Richmond, en Virginie, Elephant dispose d'une plateforme qui "permet aux clients de trouver la meilleure protection adaptée à leurs besoins et à leur budget, grâce à des outils faciles à utiliser et à comprendre", selon la compagnie d'assurance.
Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés par Admiral. L'opération permettra au groupe britannique de se concentrer désormais sur les opportunités qu'il voit pour ses activités au Royaume-Uni et en Europe continentale.
Valeurs associées
|3 063,000 GBX
|LSE
|-2,70%
