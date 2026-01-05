 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Admiral cède son activité d'assurance automobile aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 13:13

Admiral Group annonce avoir finalisé la vente de son activité d'assurance automobile aux Etats-Unis, incluant Elephant Insurance Company et Elephant Insurance Services, à la société d'investissement J.C. Flowers & Co, à compter du 31 décembre 2025.

Basée à Richmond, en Virginie, Elephant dispose d'une plateforme qui "permet aux clients de trouver la meilleure protection adaptée à leurs besoins et à leur budget, grâce à des outils faciles à utiliser et à comprendre", selon la compagnie d'assurance.

Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés par Admiral. L'opération permettra au groupe britannique de se concentrer désormais sur les opportunités qu'il voit pour ses activités au Royaume-Uni et en Europe continentale.

Valeurs associées

ADMIRAL GROUP
3 063,000 GBX LSE -2,70%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank